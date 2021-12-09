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Москва 24

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Общество

12:00

В Москве выявили 2 948 новых случаев COVID-19

общество видео Евгения Мирошкина

В Москве зафиксировали 2 948 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки еще 3 171 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид за сутки получили 1 616 человек. Выписали по выздоровлению 2 243 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 30 209 случаев коронавируса. В 2 247 (7,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 925 806 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,06%, Москве – 0,15%, Мурманской области, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,17%.

Более 268 миллионов случаев коронавируса зафиксировали в мире с начала пандемии. Сейчас болеет 21,5 миллиона человек, 88 тысяч пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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