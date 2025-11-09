Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

На следующей неделе москвичей ждет теплая погода. Температура будет держаться выше нулевой отметки, напоминая сентябрьские дни.

Еврокомиссия ввела запрет на выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Некоторые европейские страны уже ранее ограничили въезд россиян, ужесточив правила.

В Раменках построят современный образовательный комплекс. Он будет включать школу на 2 тысячи мест и детский сад на 14 групп. В здании оборудуют IT-полигон, лаборатории и четыре спортивных зала.

