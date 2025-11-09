Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 ноября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

Жители столичного ЖК обливают кефиром и клеем автомобили за парковку на тротуарах

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

Жители столичных ЖК начали повреждать автомобили клеем за парковку на тротуарах

В столичных ЖК обострилась проблема неправильной парковки автомобилей

Воздух в Москве прогреется до 10 градусов днем 9 ноября

Участники СВО могут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей от Москвы

Москвичам рассказали о правилах поведения в мегаполисе

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти перед Новым годом

Москвичей пригласили на бесплатные карьерные тренинги

На следующей неделе москвичей ждет теплая погода. Температура будет держаться выше нулевой отметки, напоминая сентябрьские дни.

Еврокомиссия ввела запрет на выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Некоторые европейские страны уже ранее ограничили въезд россиян, ужесточив правила.

В Раменках построят современный образовательный комплекс. Он будет включать школу на 2 тысячи мест и детский сад на 14 групп. В здании оборудуют IT-полигон, лаборатории и четыре спортивных зала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

