Воздух в Москве прогреется до 10 градусов днем 9 ноября

Днем 9 ноября воздух в столице прогреется до 10 градусов. Ветер будет юго-западным с порывами до 9 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Температура в Москве 10 ноября понизится. Утром столбик термометра покажет 4 градуса, а днем воздух прогреется только до 7. Осадков не ожидается, влажность составит около 45%. Вечером температура опустится до 4 градусов при ветре до 9 метров в секунду.

