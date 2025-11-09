09 ноября, 07:30Общество
Участники СВО могут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей от Москвы
Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом для властей Москвы. Бойцы могут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей, а также ежемесячную доплату в 50 тысяч рублей.
Раненым военнослужащим положены единовременные денежные выплаты от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Даже после увольнения за бойцами сохраняется право на специализированную медицинскую помощь и множество других льгот.
