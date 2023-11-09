Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

В столице строят мост через Москву-реку. Он свяжет Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники и поможет разгрузить движение в четырех московских районах, где проживают около полумиллиона человек.

Началась продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Желающие увидеть постановку выстроились в очередь у касс. А число запросов на покупку билетов на сайте театра, по данным гендиректора, в первые минуты превысило 75 тысяч.

Российское правительство направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он добавил, что всего по итогам программ в этом году выдадут порядка 700 тысяч кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.