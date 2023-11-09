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09 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

"Мослекторий": Мария Соловьева – о раскрытии преступлений

"Деньги 24": спрос на услуги детейлинга вырос в столице

Аномально теплая погода задержится в Москве до 12 ноября

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 10 ноября

"Актуальный репортаж": боксер рассказал, как получил премию за игру на баяне

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в столице вечером 9 ноября

"Актуальный репортаж": жители столицы рассказали, как строят дома для уличных кошек

Температура воздуха в Москве поднимется до 7 градусов в течение 9 ноября

"Доктор 24": врачи объяснили, в каких случаях нужно избавляться от зубов мудрости

В столице строят мост через Москву-реку. Он свяжет Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники и поможет разгрузить движение в четырех московских районах, где проживают около полумиллиона человек.

Началась продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Желающие увидеть постановку выстроились в очередь у касс. А число запросов на покупку билетов на сайте театра, по данным гендиректора, в первые минуты превысило 75 тысяч.

Российское правительство направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он добавил, что всего по итогам программ в этом году выдадут порядка 700 тысяч кредитов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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