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09 ноября, 08:00

Общество

Эксперты назвали главные психологические проблемы в рабочем коллективе

Эксперты назвали главные психологические проблемы в рабочем коллективе

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Эксперты назвали главные психологические проблемы в коллективе, с которыми сталкиваются столичные работодатели. Опрос проводила одна из ведущих страховых компаний.

Как выяснилось, главная причина, с которой приходится работать столичным психологам, – это выгорание. Также "токсичности" климату в трудовых коллективах придают высокий уровень стресса и тревожности и снижение вовлеченности в работу.

Как отметили эксперты, ситуацию усугубляет то обстоятельство, что у части руководителей нет достаточных знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде. Лишь 20% работодателей постоянно отслеживают психологический настрой своих сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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