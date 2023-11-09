Эксперты назвали главные психологические проблемы в рабочем коллективе

Эксперты назвали главные психологические проблемы в коллективе, с которыми сталкиваются столичные работодатели. Опрос проводила одна из ведущих страховых компаний.

Как выяснилось, главная причина, с которой приходится работать столичным психологам, – это выгорание. Также "токсичности" климату в трудовых коллективах придают высокий уровень стресса и тревожности и снижение вовлеченности в работу.

Как отметили эксперты, ситуацию усугубляет то обстоятельство, что у части руководителей нет достаточных знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде. Лишь 20% работодателей постоянно отслеживают психологический настрой своих сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.