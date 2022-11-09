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Новости

09 ноября, 17:15

Общество

В нескольких районах Москвы ухудшилась видимость из-за тумана

В нескольких районах Москвы ухудшилась видимость из-за тумана

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Аномальное потепление принесло в Москву сильный туман. Синоптикам даже пришлось выпустить предупреждение. В некоторый районах видимость уже ухудшилась до 300–800 метров.

10 ноября погода демонстрировать стабильность температур – днем будет до 9 градусов тепла. При этом будет облачно и ветренно.

Ранее Минтранс Московской области призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за окутавшего регион тумана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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