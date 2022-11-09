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Общество

Новости часа: видимость в столице может ухудшаться до 23:00

Новости часа: видимость в столице может ухудшаться до 23:00

В Минобороны РФ разъяснили порядок выплат мобилизованным

Москвичам показали, есть ли в городе туман

"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon

Новости часа: состояние пострадавших при падении вертолета в Костромской области

Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

Температура воздуха в ночь на 9 ноября стала самой высокой в Москве за 74 года

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 ноября

Новую схему мошенничества обнаружили в ресторанах "Вкусно – и точка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности действует в столице из-за тумана. До 23:00 видимость может заметно ухудшаться, сообщили в МЧС.

Следователи изъяли черный ящик разбившегося в Костромской области вертолета Ми-2. Об этом заявили в СК РФ.

В Италии произошло землетрясение. Подземные толчки ощущали в Риме, Флоренции, Болонье и на севере страны, рассказали власти страны.

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