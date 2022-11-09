Новости часа: видимость в столице может ухудшаться до 23:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности действует в столице из-за тумана. До 23:00 видимость может заметно ухудшаться, сообщили в МЧС.

Следователи изъяли черный ящик разбившегося в Костромской области вертолета Ми-2. Об этом заявили в СК РФ.

В Италии произошло землетрясение. Подземные толчки ощущали в Риме, Флоренции, Болонье и на севере страны, рассказали власти страны.