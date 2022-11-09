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Общество

Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года

Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года

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К волонтерскому движению Москвы присоединились свыше 170 тысяч человек с начала 2022 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Почти 40% из них являются работающими людьми. Также пришло много молодежи, а средний возраст добровольцев снизился с 29 до 26 лет.

Всего в Москве более 850 тысяч волонтеров, более 70% из них составляют женщины. Самое популярное направление деятельности – социальное волонтерство. На втором месте – спортивное, замыкает тройку лидеров событийное волонтерство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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