11:30Общество
Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года
К волонтерскому движению Москвы присоединились свыше 170 тысяч человек с начала 2022 года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Почти 40% из них являются работающими людьми. Также пришло много молодежи, а средний возраст добровольцев снизился с 29 до 26 лет.
Всего в Москве более 850 тысяч волонтеров, более 70% из них составляют женщины. Самое популярное направление деятельности – социальное волонтерство. На втором месте – спортивное, замыкает тройку лидеров событийное волонтерство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.