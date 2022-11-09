Новую схему мошенничества обнаружили в ресторанах "Вкусно – и точка"

В Москве молодые люди целый месяц бесплатно питались в ресторанах быстрого питания "Вкусно – и точка". Заведение на Волоколамском шоссе "объели" на 12 тысяч рублей.

Отмечается, что мошенники сначала заказывали еду через терминал самообслуживания, после оплаты отключали его, а затем, как забирали заказ, снова включали терминал. При этом система воспринимала сбой как ошибку и возвращала деньги за последний заказ на карту.

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