Более 150 тыс писем подготовлено к отправке военнослужащим в зону СВО

Более 150 тысяч писем от незнакомых детей в скором времени получат военнослужащие в зоне спецоперации. Послания подготовили в рамках всероссийской акции "Письмо солдату". Их принимают в Центральном Доме Российской Армии имени Фрунзе. В каждом таком письме – самые добрые пожелания и призыв вернуться домой с победой.

Во всероссийской акции "Письмо солдату" участвовали дети и подростки из 42 тысяч образовательных учреждений, а также юнармейцы и курсанты учебно-методических центров "Авангард". Всего же с начала специальной военной операции военнослужащим передали более 400 тысяч детских писем со словами поддержки.

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