Минобороны РФ поддержало идею депутатов ГД о введении уроков НВП в школах

Минобороны поддержало идею депутатов Госдумы о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. Как прокомментировали в ведомстве, это должна быть отдельная дисциплина, которую будут преподавать люди с боевым опытом.

Педагоги поддерживают инициативу, но указывают на перегрузку в расписании. За возвращение уроков НВП высказались и в Национальном родительском комитете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.