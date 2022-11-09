Россиянам показали подготовку мобилизованных в тыловых районах зоны СВО

Подразделения призванных резервистов после занятий на региональных полигонах продолжают подготовку уже в тыловых районах зоны СВО. Мобилизованные военные и добровольцы отрабатывают сценарии реального боя.

Для тех военнослужащих, кто проходил службу в танковых подразделениях, организованы занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У. Работают с ними инструкторы, у которых есть боевой опыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.