Глава "Аэрофлота" поддержал требование предъявлять QR-коды при посадке в самолет

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды при посадке в самолет. В РЖД также выразили готовность выполнять требования по поводу введения системы кодов для поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.