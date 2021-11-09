Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали почти на 25 млн рублей

Москвичи, вернувшиеся из-за границы, заплатили почти 25 миллионов рублей штрафов за отсутствие ПЦР-тестов.

Всего с 1 августа 2020 года оштрафовали почти 2 тысячи жителей Москвы, сообщает столичный Роспотребнадзор. За отказ предоставить ПЦР-тест при возвращении из-за границы предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

Если будет доказано, что причинен вред здоровью других людей, то сумма может вырасти до 300 тысяч рублей.

Роспотребнадзор также предупредил об усилении контроля за сдачей ПЦР-тестов из-за того, что все больше туристов едут отдыхать за границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.