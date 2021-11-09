В Москве выявлено 5 287 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 5 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 7 257 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 818 человек. Выписали по выздоровлению 2 892 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 39 160 новых случаев коронавируса. В 3 200 (8,2%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Сахалинской области – 0,08%, Республике Калмыкия – 0,13%, Республике Алтай – 0,21%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже 251 миллион человек. Сейчас болеют 18,5 миллиона человек. 76 тысяч пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.