В Москве выявлено 5 287 новых случаев COVID-19

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В Москве за сутки выявили 5 287 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 7 257 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 818 человек. Выписали по выздоровлению 2 892 пациента.
За последние сутки в России подтвердили 39 160 новых случаев коронавируса. В 3 200 (8,2%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Сахалинской области – 0,08%, Республике Калмыкия – 0,13%, Республике Алтай – 0,21%.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже 251 миллион человек. Сейчас болеют 18,5 миллиона человек. 76 тысяч пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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