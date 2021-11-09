Эксперты дали рекомендации по покупке автомобиля

Ситуацией на авторынке обеспокоен даже Роспотребнадзор. Эксперты выпустили рекомендации по покупке автомобиля.

В первую очередь должна насторожить разница в цене на сайте и в договоре. По мнению экспертов, салоны перегибают палку с допоборудованием и требуют подписать бумаги о внесении аванса.

Кроме того, насторожить должна и продажа автомобилей по цене ниже рыночной. В этом случае лучше заранее почитать договор купли-продажи и проверить историю машины на официальном сайте ГИБДД в разделе "Проверка автомобиля".

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