09 октября, 17:30Общество
Искусствовед назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной
Искусствовед Михаил Миндлин назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной. Некоторые пользователи соцсетей сочли образ слишком современным и "вызывающим", обратив внимание на короткую юбку и телефон в руках педагога.
По словам Миндлина, в XXI веке обнаженные коленки не являются чем-то неподобающим, а складки на одежде – это просто ткань, а не "провокация". Автор скульптуры, художник Александр Рожников отметил, что идею поддержало большинство жителей. Композиция получила название "Здравствуй, школа".
