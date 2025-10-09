Форма поиска по сайту

09 октября, 17:30

Общество

Искусствовед назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной

Искусствовед назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной

Искусствовед Михаил Миндлин назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной. Некоторые пользователи соцсетей сочли образ слишком современным и "вызывающим", обратив внимание на короткую юбку и телефон в руках педагога.

По словам Миндлина, в XXI веке обнаженные коленки не являются чем-то неподобающим, а складки на одежде – это просто ткань, а не "провокация". Автор скульптуры, художник Александр Рожников отметил, что идею поддержало большинство жителей. Композиция получила название "Здравствуй, школа".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

