Пользователи соцсетей назвали скульптуру учительницы в Подмосковье неподобающей

Пользователи соцсетей назвали скульптуру учительницы, которая была установлена возле гимназии в подмосковном Дзержинском, неподобающей.

Скульптура изображает молодую женщину, которая сидит на цифре пять с букварем в руках. Некоторых смутил смартфон в руках педагога и наряд, которые комментаторы сочли откровенным. Юбка до колена и блузка показались пользователям неподобающим для учителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.