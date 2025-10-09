09 октября, 16:30Общество
Пользователи соцсетей назвали скульптуру учительницы в Подмосковье неподобающей
Пользователи соцсетей назвали скульптуру учительницы, которая была установлена возле гимназии в подмосковном Дзержинском, неподобающей.
Скульптура изображает молодую женщину, которая сидит на цифре пять с букварем в руках. Некоторых смутил смартфон в руках педагога и наряд, которые комментаторы сочли откровенным. Юбка до колена и блузка показались пользователям неподобающим для учителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.