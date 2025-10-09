Форма поиска по сайту

09 октября, 17:00

Общество

"Грибной обман". Кто продает тяжелую зависимость за большие деньги? Специальный репортаж

"Грибной обман". Кто продает тяжелую зависимость за большие деньги? Специальный репортаж

Ажиотаж и мода на "ретриты внутреннего просветления" принимают все более нездоровые формы. Москвичи платят огромные деньги за чудодейственные грибные туры на выходные, которые оказываются дорогостоящей и опасной ловушкой – участников ретритов подсаживают на мухоморы и другие вызывающие галлюцинации вещества и выкачивают из них деньги.

Телеканал Москва 24 провел собственное расследование и увидел изнанку процесса.

Смотрите премьеру эксклюзивного расследования – "Специальный репортаж. Грибной обман" в четверг, 9 октября, в 21:30 на телеканале Москва 24.

Телеканал Москва 24 и авторы специального репортажа "Грибной обман" предупреждают: практика употребления ядовитых грибов, в частности мухоморов, с целью получения психоактивных эффектов является крайне опасной и потенциально смертельной.

