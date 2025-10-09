Форма поиска по сайту

09 октября

Ученые выявили генетические причины предрасположенности женщин к депрессии

Ученые выявили генетические причины предрасположенности женщин к депрессии

Ученые обнаружили генетические причины предрасположенности женщин к депрессии. Исследование выявило 16 генетических комбинаций, связанных с риском развития заболевания у женщин, в то время как у мужчин их всего 8. Это объясняет, почему женщины страдают от депрессии вдвое чаще.

Эксперты также установили, что генетика сильнее связывает депрессию с изменением веса именно у женского пола. К таким выводам пришли авторы крупнейшего на сегодня генетического исследования половых различий при депрессии, опровергнув прежние теории о социальных и психологических причинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

