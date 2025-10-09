Форма поиска по сайту

09 октября, 07:15

Общество

Россиянам рассказали о правилах приостановки работы при задержке зарплаты

Новости социального блока Москвы

При задержке заработной платы работники имеют право приостановить свою работу. Это право наступает, если работодатель не перевел деньги в течение 15 дней от установленного срока.

Эксперты по трудовому праву предупреждают, что делать это самовольно запрещено. Необходимо заранее в письменной форме уведомить руководство. Данное правило не распространяется на госслужащих и сотрудников, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В период приостановки работы за сотрудником сохраняется средний заработок, и он не обязан посещать рабочее место. После выплаты задолженности работодатель должен уведомить сотрудника, который обязан выйти на работу не позднее следующего дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова, Наиль Губаев

