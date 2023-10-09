Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 21:00

Общество

В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус

В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус

Гололедица ожидается в Москве 10 октября

Гололедица ожидается в столице 10 октября

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на 1 сентября

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 10 октября

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

"Доктор 24": эксперт рассказал о лазерной коррекции зрения у детей

Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

В центре для участников спецоперации есть спортзал, поддержка и специальные тренировки. В нем бойцам помогают вернуться к обычной жизни. Там открылся новый корпус, в котором присутствует необходимое оборудование и работают профессиональные тренеры.

В новом корпусе центра можно получить направление на предприятия, которые производят протезы по индивидуальным параметрам. Другие технические средства реабилитации выдают на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика