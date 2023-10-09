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09 октября, 07:45

Общество

Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов связи

Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов связи

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Москвичей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы закончившихся договорах с сотовыми операторами, после этого они просят предоставить персональные данные.

Если человек соглашается, то у него с банковских счетов пропадают деньги. Речь может идти о нескольких миллионах рублей. Юристы напоминают, что нужно не отвечать на звонки с незнакомых номеров и игнорировать анонимные сообщения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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