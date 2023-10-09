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09 октября, 07:15

Общество

Медики предупредили о четырех волнах инфекций осенью и зимой в столице

Медики предупредили о четырех волнах инфекций осенью и зимой в столице

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Четыре волны инфекций могут ждать осенью и зимой москвичей, предупреждают врачи. По их словам, прохладная дождливая погода снижает иммунитет, а высокая влажность позволяет вирусам дольше циркулировать в воздухе.

Через месяц, предполагают медики, до столицы может дойти новый штамм коронавируса "Пирола". Лучшим методом профилактики остается вакцинация. Также врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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