Медики предупредили о четырех волнах инфекций осенью и зимой в столице

Четыре волны инфекций могут ждать осенью и зимой москвичей, предупреждают врачи. По их словам, прохладная дождливая погода снижает иммунитет, а высокая влажность позволяет вирусам дольше циркулировать в воздухе.

Через месяц, предполагают медики, до столицы может дойти новый штамм коронавируса "Пирола". Лучшим методом профилактики остается вакцинация. Также врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.