Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона

Городские службы в Москве из-за непогоды работают в усиленном режиме. Коммунальщики готовятся к снегу. В некоторых районах Москвы он уже прошел.

Первый в 2023 году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. Его наблюдали на станциях "Балчуг", "МГУ" и "Тушино". В Подмосковье первый снег прошел в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.