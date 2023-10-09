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09 октября, 07:15

Общество

Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона

Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона

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Городские службы в Москве из-за непогоды работают в усиленном режиме. Коммунальщики готовятся к снегу. В некоторых районах Москвы он уже прошел.

Первый в 2023 году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. Его наблюдали на станциях "Балчуг", "МГУ" и "Тушино". В Подмосковье первый снег прошел в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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