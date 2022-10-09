Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22:30

Общество

"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы прибывают в пункты мобилизации в Москве

"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы прибывают в пункты мобилизации в Москве

Ливень накрыл несколько районов Москвы

"На все вопросы ответили": для семей мобилизованных москвичей открыли центр поддержки

Новости последнего часа: Песков прокомментировал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

"Кто, если не мы?": добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

"По поводу работы сюда обратилась": в Москве открыли центр поддержки семей мобилизованных

Мебельные компании РФ хотят повторить опыт IKEA

"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы продолжают приходить в пункты мобилизации

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку и соцпомощь им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.

На мобилизационных пунктах москвичи делятся своими эмоциями. Многие приходят, не дожидаясь повесток, считают своим долгом принять участие в СВО.

"Прибыл добровольцем на сборный пункт. Посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом происходящего крайнего теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это", – сказал один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана КлючниковаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика