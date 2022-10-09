"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы прибывают в пункты мобилизации в Москве

На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку и соцпомощь им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.

На мобилизационных пунктах москвичи делятся своими эмоциями. Многие приходят, не дожидаясь повесток, считают своим долгом принять участие в СВО.

"Прибыл добровольцем на сборный пункт. Посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом происходящего крайнего теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это", – сказал один из мобилизованных.

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