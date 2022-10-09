"На все вопросы ответили": для семей мобилизованных москвичей открыли центр поддержки

На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.

Между тем для семей мобилизованных в столице открыли специальный центр поддержки. Там горожанам оказывают юридическую и другую помощь.

"[Пришла] обратиться за помощью по поводу ребенка, который ходит детский сад, и по поводу оформления субсидии. Мне помогли, <...> очень все быстро [прошло], на все вопросы ответили", – рассказала одна из посетительниц центра.

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