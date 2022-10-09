"Кто, если не мы?": добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку и соцпомощь им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.

На мобилизационных пунктах москвичи делятся своими эмоциями. Многие приходят, не дожидаясь повесток, считают своим долгом принять участие в СВО.

"Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто если не мы?", – сказал один из мобилизованных.

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