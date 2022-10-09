12:15Общество
"По поводу работы сюда обратилась": в Москве открыли центр поддержки семей мобилизованных
На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.
Между тем для семей мобилизованных в столице открыли специальный центр поддержки. Там горожанам оказывают юридическую и другую помощь.
"По поводу работы сюда обратилась. <...> Мужа мобилизовали, осталась без работы, и вопрос [надо] решить на счет ипотеки. <...> Как ее заморозить или каникулы объявить", – рассказала одна из посетительниц центра.
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