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Общество

"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы продолжают приходить в пункты мобилизации

"Посчитал своим долгом прийти": добровольцы продолжают приходить в пункты мобилизации

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На пункты мобилизации в Москве продолжают приходить добровольцы. Экипировку и соцпомощь им предоставляют прямо на месте: выдают спецодежду, аптечку, спальные мешки, косметичку и термобелье.

На мобилизационных пунктах москвичи делятся своими эмоциями. Многие приходят, не дожидаясь повесток, считают своим долгом принять участие в СВО.

"Прибыл добровольцем на сборный пункт. Посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом происходящего, крайнего теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это", – рассказал один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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