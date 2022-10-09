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Общество

В Москве ввели дополнительные меры помощи семьям мобилизованных

В Москве ввели дополнительные меры помощи семьям мобилизованных

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Столичные власти вводят 15 новых мер помощи семьям и родственникам мобилизованных. Их детей теперь без очереди будут принимать в детские сады, а также переводить в школы и сады рядом с домом.

Школьникам предоставят бесплатное двухразовое горячее питание и занятия в столичных кружках и секциях. Женам военных и их совершеннолетним детям помогут с трудоустройством и дополнительным образованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоИван Лозовой
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