В Москве ввели дополнительные меры помощи семьям мобилизованных

Столичные власти вводят 15 новых мер помощи семьям и родственникам мобилизованных. Их детей теперь без очереди будут принимать в детские сады, а также переводить в школы и сады рядом с домом.

Школьникам предоставят бесплатное двухразовое горячее питание и занятия в столичных кружках и секциях. Женам военных и их совершеннолетним детям помогут с трудоустройством и дополнительным образованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

