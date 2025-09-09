Сразу два ресторана закрыли в центре Москвы из-за нарушений. Один из них отмечен в гиде Мишлен. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, которые стали основанием для приостановки работы.

На их устранение заведениям дали три месяца. Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов отметил, что нарушения оказались серьезными, но избавиться от них реально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.