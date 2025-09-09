Форма поиска по сайту

09 сентября, 08:00

Общество

Российские студенты разработали приложение, которое помогает определить плоскостопие

В России появилось новое приложение, которое помогает определить плоскостопие и другие патологии. Его разработали студенты Башкирского государственного медицинского университета. Они назвали его "Здоровая стопа".

Проект стал одним из победителей шестой очереди конкурса "Студенческий стартап". Теперь ребятам положен грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию этого бизнес-проекта. Один из его авторов рассказал, как работает новинка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

