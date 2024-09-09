Солнечная погода продержится в Москве ближайшую неделю

Комфортная и солнечная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в Москве всю ближайшую неделю. С 9 по 15 сентября температурные показатели не опустятся ниже 25 градусов. Более того, в пятницу, 13 сентября, столбик термометра покажет 29–30 градусов.

Чистое небо и аномальная жара в Москве, а также в ряде других регионов европейской части России связаны с мощным и устойчивым антициклоном. В конце прошлой недели его центр находился над Московской областью и сейчас он медленно перемещается на юго-восток, продолжая влиять на погоду в центральной части страны.

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