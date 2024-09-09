Каким будет вкус чая "Москва", выбрали жители столицы в "Активном гражданине"

В столице выбрали вкус чая "Москва". Такое название будет носить золотисто-янтарный напиток с красной и черной смородиной. Голосование проходило в проекте" Активный гражданин".

Его участники дегустировали купажи на площадках фестиваля "Московское чаепитие" и затем голосовали за понравившиеся варианты. В итоге большинство симпатий собрал купаж № 3. Кроме смородины, туда входят земляника, лепестки василька, бутоны розы и дольки апельсина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.