Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

В Москве прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Призовые баллы получили 1 094 159 человек. Их определили методом случайного выбора среди тех, кто принял участие в электронном голосовании накануне.

В этом году призеры акции получают от одной до пяти тысяч баллов, где один балл равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и театрах или отправить на благотворительность.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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