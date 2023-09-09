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09 сентября, 13:30

Общество

Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы

Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы

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Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы. Актриса проголосовала онлайн во время прогулки в парке, автоматически став участником розыгрыша.

По словам Ланской, победители смогут получить баллы, которые можно потратить на поход в театр, ресторан и так далее.

Ранее первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве. В рамках первого розыгрыша баллы получили 1 094 159 человек. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше. Код необходимо будет активировать до 25 сентября включительно на сайте программы.

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