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09 сентября, 08:45

Общество

Минздрав предложил внести в единый регистр пациентов с распространенными заболеваниями

Минздрав предложил внести в единый регистр пациентов с распространенными заболеваниями

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Пациентов с наиболее распространенными заболеваниями могут внести в единый регистр. Это инициатива Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что идея нацелена на оперативный обмен информацией между различными медицинскими организациями. Предполагается, что в единый регистр внесут персональные данные пациентов, сведения об оказанной им медпомощи и назначенных лекарствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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