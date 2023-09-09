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09 сентября, 08:30

Общество

"Актуальный репортаж": дальневосточные устрицы стали пропадать из меню ресторанов Москвы

"Актуальный репортаж": дальневосточные устрицы стали пропадать из меню ресторанов Москвы

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Из московских ресторанов стали пропадать дальневосточные устрицы. Рестораторы считают, что в этой ситуации виноваты недавние тайфуны, которые прокатились по Приморью. Из-за них рынок может не досчитаться 3 тысяч тонн деликатеса, и на восстановление отрасли уйдет не один год.

Дело в том, что ливни разбавили морскую воду и сделали ее менее соленой, поэтому популяция устриц гибнет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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