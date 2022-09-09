Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве

Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве 9 сентября превысила 16%. Больше миллиона проголосовали онлайн.

При этом система дистанционного электронного голосования весь день подвергалась массированным хакерским атакам. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Подробнее о первом дне выборов в Москве – в эфире телеканала Москва 24.