В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек

Более миллиона москвичей приняли участие в выборах муниципальных депутатов в Москве. Голосовали очно и онлайн. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Участки для голосования находятся в 125 районах столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.