Первых победителей "Миллиона призов" определят в 9:00 10 сентября

Первый этап определения победителей программы "Миллион призов" начнется в 9:00 10 сентября в эфире телеканала Москва 24. Речь о тех, кто проголосовал 9 сентября до 20:00.

Будет разыграно 50 автомобилей, а также призовые баллы среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.