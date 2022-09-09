Новости последнего часа: более миллиона человек проголосовали в ДЭГ в первый день в Москве

Король Великобритании Карл III присвоил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Об этом стало известно из первого обращения монарха к нации Британии.

Более миллиона человек проголосовали онлайн на муниципальных выборах в Москве, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Никто не заберет у России право вето в Совбезе ООН, посколько такого механизма нет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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