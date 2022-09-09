Новости последнего часа: первый розыгрыш "Миллиона призов" пройдет 10 сентября

В субботу, 10 сентября, c 20:00 до 21:30 в центре Москвы изменятся маршруты автобусов. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников дистанционного электронного голосования пройдет 10 сентября. Об этом заявили на портале мэра и правительства Москвы.

Здание центра соцподдержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом Детей" в Кунцеве отремонтируют в соответствии с нормами капитального ремонта, сообщает Москомэкспертиза.

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