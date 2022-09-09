Победителей первого этапа программы "Миллион призов" определят 10 сентября

Первый этап определения победителей программы "Миллион призов" начнется в 09:00 10 сентября в эфире канала Москва 24. Среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов разыграют 50 автомобилей, а также призовые баллы.

Это коснется тех, кто проголосует на выборах муниципальных депутатов до 20:00 9 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.