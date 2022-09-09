Необычную инсталляцию из шеринговых самокатов обнаружили на улице Верхние Поля

Необычную инсталляцию из шеринговых самокатов обнаружил житель столицы на улице Верхние Поля. Он написал, что вышел из дома, а на качелях и деревьях висели двухколесные транспортные средства.

Была ли это акция или просто хулиганство, выяснить не удалось до сих пор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.