Акция "Миллион призов" стартовала вместе с выборами мундепов

Вместе с выборами муниципальных депутатов стартовала и акция "Миллион призов". Она рассчитана на тех, кто голосует онлайн. Разыгрывают машины и баллы, которые можно обменять на промокоды и использовать в магазинах, аптеках, ресторанах и у других партнеров проекта.

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