Участники онлайн-голосования на выборах мундепов смогут выиграть автомобиль

Участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов смогут выиграть автомобиль и другие подарки. В Москве стартовала акция "Миллион призов".

Помимо машин разыгрывают баллы, которые можно обменять на промокоды и использовать в магазинах, аптеках, ресторанах и у других партнеров проекта. Один балл равен одному рублю.

Всего в рамках акции разыграют более 600 тысяч подарков. Всю информацию о выборах, способах голосования и кандидатах можно найти на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.