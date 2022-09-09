Синоптики рассказали о температуре в столице 9 сентября

В Москве 9 сентября обещают до 14 градусов тепла. Погода начала налаживаться. По данным Гидрометцентра, в этот день будет без осадков. Но будет дуть северный ветер со скорость 3–8 метров в секунду.

В ночь на 10 сентября температура опустится до 1 градуса тепла. По области обещают заморозки – около -2 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.